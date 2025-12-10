Nordex Aktie
|27,94EUR
|1,70EUR
|6,48%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
10.12.2025 11:09:00
Nordex Buy
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit Alliant Energy sichere ordentliche Aufträge im Verlauf von 2026, schrieb Vivek Midha am Mittwoch./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,92 €
|
Abst. Kursziel*:
7,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,37%
|
Analyst Name::
Vivek Midha
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
08:01
|Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energy (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group kooperiert mit Alliant Energy, um weitere Industriearbeitsplätze zu schaffen und die Windenergieproduktion in Iowa, USA, auszubauen (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group and Alliant Energy team up to increase manufacturing jobs and wind production in Iowa (EQS Group)
|
09.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|27,82
|6,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|PORR buy
|Warburg Research
|12:29
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Mutares Buy
|Warburg Research
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:11
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|11:03
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:40
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:37
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09:13
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|09:02
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:47
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:45
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:34
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:33
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08:33
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:31
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:31
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.