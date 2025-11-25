Nordex Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:45 / EST
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
25,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,73%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
25,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,46%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
