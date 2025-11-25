Nordex Aktie

25,72EUR 0,16EUR 0,63%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

25.11.2025 07:02:12

Nordex Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
25,50 € 		Abst. Kursziel*:
-13,73%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
25,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,46%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

