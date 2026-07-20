Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
20.07.2026 13:43:21
Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Bayer was sued for failing to add cancer warnings to its controversial pesticide Roundup when US regulators opposed adding one. DW asks if the latest Supreme Court win will shield the chemical giant from paying billions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight (finanzen.at)