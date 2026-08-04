Bayer Aktie
|48,38EUR
|0,94EUR
|1,98%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Umsatz liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Sowohl der Agrarchemie als auch die Pharmasparte hätten dazu beigetragen. Die Bruttomargen hätten das starke operative Ergebnis (Ebitda) in der Agrarchemie angetrieben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:09 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,92%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
15:05
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 60 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX in Grün (finanzen.at)
|
12:19
|Bayer-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet (finanzen.at)
|
10:07
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|ROUNDUP: Bayer übertrifft Erwartungen - Agrarsparte überzeugt - Kurssprung (dpa-AFX)
|
09:28