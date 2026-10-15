Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer vor den am 3. November erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Schwäche in der Agarsparte sollte bekannt sein und auf den bereits deutlich gemachten Ursachen beruhen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends in diesem Bereich für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 2027 dürften intakt bleiben. Die Dynamik in der Pharma-Sparte dürfte sich zudem fortgesetzt haben. Im Fokus stehe hier die Zulassung von Asundexian in den USA./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,31 €
|
Abst. Kursziel*:
36,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,23%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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