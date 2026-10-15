Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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15.10.2026 11:35:02

Bayer Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer vor den am 3. November erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Schwäche in der Agarsparte sollte bekannt sein und auf den bereits deutlich gemachten Ursachen beruhen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends in diesem Bereich für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 2027 dürften intakt bleiben. Die Dynamik in der Pharma-Sparte dürfte sich zudem fortgesetzt haben. Im Fokus stehe hier die Zulassung von Asundexian in den USA./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,31 € 		Abst. Kursziel*:
36,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,23%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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