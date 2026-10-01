Bayer Aktie
|46,67EUR
|-1,00EUR
|-2,10%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,60 €
|
Abst. Kursziel*:
30,90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,70%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|46,70
|-2,03%
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|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Continental Buy
|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
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