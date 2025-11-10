ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlen stehen an 10.11.2025 13:12:00

Bayer-Aktie mit Pus: JPMorgan bestätigt Bayer-Kursziel - Neutral-Einstufung

Bayer-Aktie mit Pus: JPMorgan bestätigt Bayer-Kursziel - Neutral-Einstufung

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen.

Bayer-Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens.

Im XETRA-Handel gewinnt die Bayer-Aktie zeitwiese 1,23 Prozent auf 26,38 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie gefragt: Mögliche weitere rechtliche Schritt nach Niederlage im Fall Erickson geplant
Bayer-Aktie sinkt trotzdem: FDA-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant
Medikament zeigt Wirkung bei chronischer Nierenerkrankung

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten

Analysen zu Bayermehr Analysen

06:29 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 26,38 0,69% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen