Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Zahlen stehen an
|
10.11.2025 13:12:00
Bayer-Aktie mit Pus: JPMorgan bestätigt Bayer-Kursziel - Neutral-Einstufung
Bayer-Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens.
Im XETRA-Handel gewinnt die Bayer-Aktie zeitwiese 1,23 Prozent auf 26,38 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|06:29
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|06:29
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|26,38
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.