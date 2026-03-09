BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
09.03.2026 08:35:13
BBVA in 2025: A Summary of a Historic Year
2025 has been an outstanding year for BBVA. The Group delivered a record net attributable profit of €10.511 billion and made significant progress in the execution of its strategy, with the customer at the core. In 2025, BBVA also demonstrated its unique ability to combine growth and profitability in European banking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
03.03.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)