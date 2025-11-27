PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.11.2025 11:21:00
Beaten-down Puma shares are soaring. The sportswear maker may have a suitor.
Puma shares are climbing on Thursday after a report that a China sportswear maker may consider a bid for the struggling German sportswear maker.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
