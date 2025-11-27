PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.11.2025 12:03:00
Puma: Übernahme-Spekulationen treiben Aktie in die Höhe
Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma gilt schon länger als Übernahmekandidat. Nun heizt ein Medienbericht die Spekulationen erneut an. Das lässt den Aktienkurs kräftig ansteigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
