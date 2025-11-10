ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
CEO gefunden 10.11.2025 09:44:00

Bechtle-Aktie höher: Vorstandschefwechsel bei Bechtle zum Jahreswechsel 2026/27

Bechtle-Aktie höher: Vorstandschefwechsel bei Bechtle zum Jahreswechsel 2026/27

Der IT-Dienstleister Bechtle hat sich auf das Vorstandmitglied Konstantin Ebert (54) als Nachfolger für den langjährigen Vorstandschef Thomas Olemotz (63) festgelegt.

Der bisher für das Tagesgeschäft zuständige Manager (COO - Chief Operating Officer) soll zum Jahreswechsel 2026/27 von Olemotz übernehmen, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Neckarsulm mitteilte. Eberts Vertrag wurde nach der Entscheidung des Aufsichtsrats vorzeitig um drei Jahre bis Ende 2028 verlängert. Ende 2026 läuft der Vertrag von Olemotz aus, bis dahin soll er die Geschäfte weiter führen.

Ebert ist seit 2021 im Unternehmen und seit Anfang 2024 im Vorstand. Olemotz startete 2007 als Finanzchef bei Bechtle und steht dem Vorstand seit Anfang 2009 vor. Seit längerem ist klar, dass er Ende des kommenden Jahres sein Amt abgeben wird.

Die Bechtle-Aktie legt auf XETRA zeitweise 2,51 Prozent auf 35,12 Euro zu.

NECKARSULM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bechtle-Aktie dennoch höher: Jefferies senkt Kursziel

Bildquelle: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen

29.10.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,08 1,74% Bechtle AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen