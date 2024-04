Bernstein Research: Henkel vz-Aktie erhält Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Bei einem Gespräch mit dem Management des Konsumgüterkonzerns sei der Tenor mit Blick auf das Klebstoffgeschäft vorsichtiger gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sehe er das Risiko einer Enttäuschung, verglichen mit den Konsensschätzungen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:51 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 75,14 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 18,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92 142 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Anteilsschein um 3,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 10:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 10:47 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.