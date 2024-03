LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags in Rot

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,25 Prozent tiefer bei 17 710,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 763,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 710,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 944,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 433,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 15 635,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,55 Prozent auf 224,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,38 Prozent auf 120,80 EUR), SAP SE (+ 1,06 Prozent auf 175,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,89 Prozent auf 428,60 EUR) und QIAGEN (+ 0,85 Prozent auf 40,22 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius SE (-4,42 Prozent auf 24,66 EUR), Henkel vz (-4,20 Prozent auf 67,44 EUR), Zalando (-3,06 Prozent auf 19,20 EUR), Siemens Energy (-2,51 Prozent auf 13,99 EUR) und Daimler Truck (-2,31 Prozent auf 43,59 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 503 291 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

