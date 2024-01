Bernstein Research: Market-Perform für adidas-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwarenherstellers habe 2023 unter dem Ende der Yeezy-Partnerschaft gelitten, aber auch unter einigen Managementfehlern der Vergangenheit, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie warte nun erst einmal auf eine Korrektur der Markterwartungen. Gerade das erste Halbjahr 2024 dürfte in westlichen Märkten schwächer verlaufen, aber auch China dürfte eher später im Jahr wieder besser laufen./mis/bek





Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 14:06 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 172,26 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,10 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 109 280 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 6,5 Prozent nach unten. Die adidas-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 19:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus