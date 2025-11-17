Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
17.11.2025 10:57:00
Best Stock to Buy Right Now: Apple vs. Amazon
Apple (NASDAQ: AAPL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) have become household names. You very well may use one of their products every day.They've also been successful and rewarded investors. Apple's market capitalization has grown to more than $4 trillion, while Amazon's is $2.6 trillion as of Nov. 12.It's nice to have past success, particularly if you owned the stocks. However, which stock currently offers the better long-term potential?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
