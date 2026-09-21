NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.09.2026 18:33:07
Better Artificial Intelligence Stock: Arm Holdings vs. NVIDIA
As artificial intelligence reshapes the global economy, investors can decide between the foundational architecture of Arm Holdings (NASDAQ:ARM) and the powerhouse performance of NVIDIA (NASDAQ:NVDA) to anchor their portfolios for 2026.
Arm designs the underlying blueprints used in nearly every smartphone, while NVIDIA builds the massive graphics processors that power modern data centers. While both are critical players in the chip market, they occupy very different niches in the technology value chain.
Arm develops the compute platform behind energy-efficient CPU products, making it a leader among semiconductor stocks. Its technology is currently deployed in more than 350 billion chips, providing the architecture for over 99% of the world's smartphones. The company also targets high-growth markets such as cloud computing, networking, automotive, and the internet of things.
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