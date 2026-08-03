BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
03.08.2026 12:31:00
Biontech bekommt mit Guido Oelkers neuen Chef
Noch ist nicht klar, welche Entwicklung der Impfstoff-Spezialist Biontech nach dem Ausscheiden seiner Gründer nimmt. Immerhin steht nun fest, wer Ugur Şahin auf den Chefsessel folgt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|12.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
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|25.03.26
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|09.09.24
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|16.08.24
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|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
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|05.08.25
|BioNTech Neutral
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|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
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|BioNTech (ADRs)
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