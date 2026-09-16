HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und

Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT

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