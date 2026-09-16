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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und
Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 140,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96,69
|
Abst. Kursziel*:
44,79%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 96,69
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Abst. Kursziel aktuell:
44,79%
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Analyst Name::
Harry Gillis
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KGV*:
-
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