BioNTech Aktie

83,70EUR 0,05EUR 0,06%
BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.09.2026 08:08:15

BioNTech (ADRs) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Die Mainzer hätten auf dem Welt-Lungenkrebskongress erstmals Daten aus einer "Novel-Novel"-Kombinationstherapie präsentiert, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit bezeichnet man den gemeinsamen Einsatz von zwei oder mehr neuartiger Wirkstoffe. Im konkreten Fall hätten Pumitamig und Elfetabart starke frühe Wirksamkeitssignale (Early Efficacy Signals) bei kleinzelligem Lungenkarzinom gezeigt - bei ebenfalls ermutigender Verträglichkeit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 23:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 23:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 96,69 		Abst. Kursziel*:
42,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 96,69 		Abst. Kursziel aktuell:
42,72%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

mehr Analysen
08:08 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.08.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 83,90 0,30% BioNTech (ADRs)

Aktuelle Aktienanalysen

09:08 AT & S kaufen Erste Group Bank
08:34 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen