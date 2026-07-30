BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Investment-Tipp 30.07.2026 14:07:48

BMW-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

BMW-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der BMW-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem im Juni eingetrübten Jahresausblick des Autobauers hätten die Kennziffern zum zweiten Jahresviertel keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 60,72 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 39,99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 724 791 BMW-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 31,0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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