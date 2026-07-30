BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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30.07.2026 15:21:09

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie bereits im Pre-Close Call zum zweiten Quartal dargelegt, habe sich der Autobauer in diesem Quartal mit verschiedenen Belastungsfaktoren konfrontiert gesehen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse dürfte sich nun auf die Investorenveranstaltung am 29. und 30. September richten. Dort könnten es einen besseren Einblick in die langfristigen Aussichten und die Strategie des Unternehmens geben. Zudem könnte ein möglichen Einstieg in Nicht-Automobilbereiche ? etwa Robotik ? bekannt gegeben werden./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
60,46 € 		Abst. Kursziel*:
2,55%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
59,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,61%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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