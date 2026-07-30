BMW Aktie
|60,58EUR
|0,32EUR
|0,53%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60,50 €
|
Abst. Kursziel*:
35,54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
14:07
|BMW-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11:43
|Jefferies & Company Inc.: BMW-Aktie erhält Hold (finanzen.at)
|
11:15
|ROUNDUP 2: BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
08:37
|ROUNDUP: BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein - Aktie vorbörslich im Minus (dpa-AFX)
|
07:47
|BMW: Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein, Einigung mit Betriebsrat zum Personalabbau (Spiegel Online)
|
07:35
|BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein (dpa-AFX)
|
29.07.26
|BMW-Aktie höher: Konzern streicht wohl weltweit rund 8.000 Stellen (finanzen.at)