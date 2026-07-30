BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem im Juni eingetrübten Jahresausblick des Autobauers hätten die Kennziffern zum zweiten Jahresviertel keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
60,50 €
|
Abst. Kursziel*:
40,50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
60,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,99%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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