NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem im Juni eingetrübten Jahresausblick des Autobauers hätten die Kennziffern zum zweiten Jahresviertel keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.