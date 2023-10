BNP-Aktie gibt ab: Gewinnrückgang bei BNP Paribas trotz höherer Einnahmen

Die französische Bank erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 2,66 Milliarden Euro, verglichen mit 2,77 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen um 4 Prozent auf 11,58 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 2,72 Milliarden Euro und Erträgen von 11,55 Milliarden Euro gerechnet.

BNP Paribas teilte mit, dass die Betriebskosten im Berichtszeitraum um 3,4 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro gestiegen sind.

In den Geschäftsbereichen Commercial, Personal Banking und Services stiegen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent, was auf das Commercial und Personal Banking sowie auf einen Anstieg des Zinsüberschusses um 12 Prozent zurückzuführen ist. Der Bereich Corporate and Institutional Banking verzeichnete einen Anstieg der Erträge um 3 Prozent, der auf das globale Bankgeschäft und die Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen ist.

Die Erträge aus dem Anlage- und Absicherungsgeschäft von BNP Paribas gingen im Quartal um 2,6 Prozent zurück.

So reagieren die Papiere von BNP Paribas

An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an: Die BNP-Aktie verliert an der EURONEXT Paris zeitweise 2,46 Prozent auf 54,80 Euro.

Nach einigem Auf und Ab seit Jahresbeginn wurde das Papier damit nur noch gut ein Prozent teurer gehandelt als Ende 2022. Damit entwickelte sich der Kurs der BNP-Paribas-Aktie in diesem Jahr bisher schlechter als der Branchenindex Stoxx 600 Banks. Mittelfristig sieht es besser aus. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs der Aktie um 15 Prozent an und damit doppelt so stark wie der Branchenindex. Mit einem Börsenwert von gut 60 Milliarden Euro ist die BNP Paribas die wertvollste Bank der Eurozone .

