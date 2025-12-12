BNP Paribas Aktie

Banktochter in Marokko 12.12.2025 09:11:44

BNP Paribas-Aktie höher: BMCI-Beteiligung steht zur Disposition

BNP Paribas-Aktie höher: BMCI-Beteiligung steht zur Disposition

BNP Paribas will den Anteil an der marokkanischen Banktochter BMCI verkaufen.

Wie die französische Bank mitteilte, sei sie in exklusiven Verhandlungen mit der marokkanischen Holmarcom Group über die mögliche Veräußerung des 67-Prozent-Anteils an BMCI. Holmarcom ist bereits BMCI-Anteilseigner. Die Gespräche befinden sich laut BNP noch in einem frühen Stadium. Sollte die Transaktion zustande kommen, würden weitere Details bekannt gegeben, so die Bank.

Bei einem Abschluss im Jahr 2026 würde sich laut Mitteilung die Veräußerung mit 15 Basispunkten positiv auf die Kernkapitalquote (CET1) von BNP Paribas auswirken.

Die Aktie der BNP Paribas steigt am Freitag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 1,55 Prozent auf 79,89 Euro.

Von Aimee Look

DOW JONES

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

