EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BNP Paribas-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BNP Paribas-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die BNP Paribas-Aktie bei 58,92 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,972 BNP Paribas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 335,20 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Papiers am 11.12.2025 auf 78,67 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,52 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 85,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

