Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwind.

Um 12:10 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent aufwärts auf 5 776,28 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,875 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,224 Prozent fester bei 5 766,84 Punkten, nach 5 753,96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 794,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 766,84 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 787,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 390,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 965,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,45 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2,10 Prozent auf 167,70 EUR), Airbus SE (+ 1,26 Prozent auf 195,78 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 619,00 EUR), UniCredit (+ 0,88 Prozent auf 69,00 EUR) und BASF (+ 0,79 Prozent auf 44,91 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,30 Prozent auf 121,90 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 213,60 EUR), Deutsche Bank (-0,34 Prozent auf 32,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 47,00 EUR) und Allianz (+ 0,03 Prozent auf 384,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 938 304 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 366,671 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at