BNP Paribas verdient mehr als erwartet und bekräftigt Ziele

Von Elena Vardon

PARIS (Dow Jones)--Die französische BNP Paribas hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und bekräftigt die Jahresprognose. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten bis zum 30. Juni auf 3,395 Milliarden Euro von zuvor 3,34 Milliarden Euro. Analysten hatten nach einem von der Bank erstellten Konsens unter dem Strich mit 2,91 Milliarden Euro gerechnet. Die Erträge stiegen im Jahresvergleich um 3,9 Prozent auf 12,27 Milliarden Euro, hier lag die Konsensschätzung bei 11,93 Milliarden Euro.

Die Sparte Corporate and Institutional Banking, auf die das Unternehmen setzt, um Marktanteile zu gewinnen und das Wachstum voranzutreiben, verzeichnete einen Ertragsanstieg von 12 Prozent. Für das Privatkundengeschäft meldete die in Paris ansässige Gruppe stabile Erträge und erklärte, sie erwarte, dass der Gegenwind durch belgische Staatsanleihen und die Pflichtreserven der Europäischen Zentralbank in der zweiten Jahreshälfte nachlassen werde. "BNP Paribas ist in der neuen Phase des Konjunkturzyklus gut aufgestellt und bestätigt dementsprechend seinen Kurs für 2024", sagte der Vorstandsvorsitzende Jean-Laurent Bonnafe. Die Bank strebt ein Ertragswachstum von 2 Prozent, das über den ausschüttungsfähigen Erträgen von 46,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 liegt, und prognostiziert, dass der Nettogewinn das Vorjahresergebnis von 11,2 Milliarden Euro übertreffen wird.

July 24, 2024 01:35 ET (05:35 GMT)