BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investition
|
21.11.2025 10:04:50
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren BNP Paribas-Anteile an diesem Tag 52,62 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,004 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 330,67 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Papiers am 20.11.2025 auf 70,02 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,07 Prozent erhöht.
BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
20.11.25
|BNP Paribas-Aktie gewinnt: Kapitalpuffer soll wachsen - Neuer Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
20.11.25
|ROUNDUP: BNP Paribas plant höheren Kapitalpuffer - Startet Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|68,94
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.