BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

BNP Paribas-Investition 21.11.2025 10:04:50

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren BNP Paribas-Anteile an diesem Tag 52,62 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,004 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 330,67 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Papiers am 20.11.2025 auf 70,02 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,07 Prozent erhöht.

BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
20.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.11.25 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
