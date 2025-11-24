DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BASF-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BASF-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,046 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BASF-Aktien wären am 21.11.2025 877,82 EUR wert, da der Schlussstand 43,79 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 877,82 EUR, was einer negativen Performance von 12,22 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 39,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at