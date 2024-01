Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch am Montagmorgen aufwärts.

Am Montag gewinnt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,24 Prozent auf 4 203,29 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,258 Prozent fester bei 4 204,12 Punkten, nach 4 193,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 204,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 199,98 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 093,37 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 3 783,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 862,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,72 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 204,12 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,97 Prozent auf 4,71 GBP), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 93,27 CHF), BAT (+ 0,77 Prozent auf 23,51 GBP), HSBC (+ 0,68 Prozent auf 6,20 GBP) und National Grid (+ 0,60 Prozent auf 10,50 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Bayer (-4,73 Prozent auf 30,79 EUR), BASF (-0,89 Prozent auf 45,25 EUR), Richemont (-0,78 Prozent auf 127,50 CHF), Enel (-0,68 Prozent auf 6,24 EUR) und Siemens (-0,58 Prozent auf 166,88 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 299 939 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 437,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

