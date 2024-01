Börse Europa: STOXX 50 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,05 Prozent auf 4 091,17 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,149 Prozent höher bei 4 099,45 Punkten, nach 4 093,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 090,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 116,27 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 019,73 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 886,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 685,66 Punkten auf.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,92 Prozent auf 34,28 EUR), GSK (+ 1,31 Prozent auf 14,69 GBP), Allianz (+ 1,24 Prozent auf 244,95 EUR), BP (+ 1,22 Prozent auf 4,72 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,15 Prozent auf 63,27 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-0,93 Prozent auf 6,30 GBP), Siemens (-0,89 Prozent auf 168,40 EUR), Diageo (-0,88 Prozent auf 28,31 GBP), SAP SE (-0,60 Prozent auf 138,64 EUR) und RELX (-0,58 Prozent auf 30,92 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3 365 178 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 417,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,35 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

