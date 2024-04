Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne

Für den STOXX 50 geht es am Mittag aufwärts.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,82 Prozent fester bei 4 400,36 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,012 Prozent fester bei 4 365,14 Punkten, nach 4 364,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 400,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 365,14 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 4 395,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.01.2024, einen Wert von 4 058,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 079,60 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,54 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novartis (+ 4,81 Prozent auf 91,56 CHF), SAP SE (+ 4,14 Prozent auf 172,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,10 Prozent auf 427,30 EUR), UniCredit (+ 1,95 Prozent auf 34,80 EUR) und Roche (+ 1,64 Prozent auf 229,50 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Glencore (-1,75 Prozent auf 4,67 GBP), Rio Tinto (-1,67 Prozent auf 52,96 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 73,54 EUR), BASF (-0,76 Prozent auf 50,72 EUR) und Diageo (-0,47 Prozent auf 28,44 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 987 005 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 517,595 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

