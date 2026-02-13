Börse Frankfurt: DAX leichter

Wenig Veränderung ist am fünften Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Am Freitag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent auf 24 824,67 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,133 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,122 Prozent schwächer bei 24 822,30 Punkten in den Handel, nach 24 852,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 942,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 750,47 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,145 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der DAX einen Wert von 25 420,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bewegte sich der DAX bei 24 041,62 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 22 612,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,16 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 5,37 Prozent auf 219,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,19 Prozent auf 392,90 EUR), GEA (+ 2,70 Prozent auf 64,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,37 Prozent auf 1 617,00 EUR) und Merck (+ 2,23 Prozent auf 128,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-5,60 Prozent auf 32,18 EUR), RWE (-5,26 Prozent auf 49,36 EUR), Deutsche Bank (-4,48 Prozent auf 29,45 EUR), Siemens (-4,11 Prozent auf 246,45 EUR) und Heidelberg Materials (-2,95 Prozent auf 184,30 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5 547 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 199,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

