Heidelberg Materials Aktie
|145,10EUR
|3,50EUR
|2,47%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern erwarte sie für das dritte Quartal auf vergleichbarer Basis ein Ergebniswachstum (Ebitda) von 3,3 Prozent sowie einen rund sechsprozentigen Umsatzanstieg, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
146,05 €
|
Abst. Kursziel*:
54,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
145,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,07%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 286 Euro (dpa-AFX)
|
14:04
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|16:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
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|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|145,50
|2,75%
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|DZ BANK
|16:47
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research