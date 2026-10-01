Heidelberg Materials Aktie

145,10EUR 3,50EUR 2,47%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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01.10.2026 16:46:30

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern erwarte sie für das dritte Quartal auf vergleichbarer Basis ein Ergebniswachstum (Ebitda) von 3,3 Prozent sowie einen rund sechsprozentigen Umsatzanstieg, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
146,05 € 		Abst. Kursziel*:
54,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
145,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,07%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 145,50 2,75% Heidelberg Materials

Aktuelle Aktienanalysen

17:09 Beiersdorf Halten DZ BANK
16:47 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
13:40 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:39 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:37 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:35 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:35 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:34 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:33 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:21 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:20 Airbus Outperform Bernstein Research
13:18 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:04 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
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