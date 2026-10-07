FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wichtige Europageschäft des Zementherstellers, das für etwa 45 Prozent der Gesamterlöse stehe, dürfte im dritten Quartal organisch um rund zwei Prozent zulegt haben, schrieb Analyst Jon Bell in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dabei verwies er auf steigende Preise und zugleich leicht rückläufige Absatzmengen. Für Nordamerika, wo etwa ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet werde, erwartet er ein Wachstum aus eigener Kraft von etwa 5 Prozent./ck/rob/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET



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