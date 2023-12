Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Am Mittwoch gewinnt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,15 Prozent auf 16 816,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,687 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,118 Prozent höher bei 16 811,56 Punkten, nach 16 791,74 Punkten am Vortag.

Bei 16 828,47 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 805,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,332 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.11.2023, den Wert von 15 345,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, lag der DAX bei 15 654,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, erreichte der DAX einen Wert von 14 497,89 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 19,52 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 837,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell BASF (+ 3,16 Prozent auf 47,03 EUR), Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 322,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,19 Prozent auf 186,40 EUR), Symrise (+ 1,18 Prozent auf 106,75 EUR) und Continental (+ 1,11 Prozent auf 72,88 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-1,18 Prozent auf 30,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 22,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 62,21 EUR), BMW (-0,59 Prozent auf 100,34 EUR) und Deutsche Börse (-0,30 Prozent auf 180,85 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 553 827 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 172,344 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

