Börse Frankfurt in Grün: Das macht der DAX nachmittags

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,63 Prozent stärker bei 17 397,57 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,729 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1,22 Prozent höher bei 17 326,76 Punkten, nach 17 118,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 17 405,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 279,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 22.01.2024, wurde der DAX mit 16 683,36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 957,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der DAX einen Wert von 15 399,89 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,75 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 404,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,89 Prozent auf 72,08 EUR), Porsche Automobil vz (+ 5,77 Prozent auf 48,23 EUR), Infineon (+ 3,36 Prozent auf 34,00 EUR), Sartorius vz (+ 3,31 Prozent auf 342,90 EUR) und SAP SE (+ 3,09 Prozent auf 167,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 217,60 EUR), Heidelberg Materials (-2,17 Prozent auf 86,72 EUR), Fresenius SE (-1,30 Prozent auf 25,86 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 19,29 EUR) und EON SE (-0,96 Prozent auf 11,87 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 523 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 190,731 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

