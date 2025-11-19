EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.11.2025 / 12:54 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Eva Barbara Nachname(n): Scherer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Daimler Truck Holding AG

b) LEI

529900PW78JIYOUBSR24

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 33,99 EUR 44.187,00 EUR 33,70 EUR 33.700,00 EUR 34,50 EUR 51.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 34,1150 EUR 129.637,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Gettex MIC: XMUN

