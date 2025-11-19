Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
19.11.2025 12:56:12
EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Deutschland
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101924 19.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|36,02
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.