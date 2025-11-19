Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

19.11.2025 12:56:12

EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.11.2025 / 12:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Eva Barbara
Nachname(n): Scherer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Daimler Truck Holding AG

b) LEI
529900PW78JIYOUBSR24 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
33,99 EUR 44.187,00 EUR
33,70 EUR 33.700,00 EUR
34,50 EUR 51.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
34,1150 EUR 129.637,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Gettex
MIC: XMUN


19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101924  19.11.2025 CET/CEST





18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
10.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
