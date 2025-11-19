Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
19.11.2025 12:56:13
EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Germany
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|End of News
|EQS News Service
|
101924 19.11.2025 CET/CEST
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|36,02
|0,45%
