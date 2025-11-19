EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



19.11.2025 / 12:54 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Eva Barbara Last name(s): Scherer

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Daimler Truck Holding AG

b) LEI

529900PW78JIYOUBSR24

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000DTR0CK8

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 33.99 EUR 44,187.00 EUR 33.70 EUR 33,700.00 EUR 34.50 EUR 51,750.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 34.1150 EUR 129,637.0000 EUR

e) Date of the transaction

18/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: Gettex MIC: XMUN

