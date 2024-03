Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX im Plus

Für den LUS-DAX geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag gewinnt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,24 Prozent auf 18 203,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 132,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 227,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 416,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 127,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,71 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,38 Prozent auf 16,55 EUR), Zalando (+ 2,91 Prozent auf 24,77 EUR), Sartorius vz (+ 2,63 Prozent auf 382,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,35 Prozent auf 39,89 EUR) und Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 502,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,35 Prozent auf 31,14 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 103,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,28 Prozent auf 438,10 EUR), Brenntag SE (-0,75 Prozent auf 79,20 EUR) und Continental (-0,61 Prozent auf 66,23 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 613 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 202,560 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at