Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittwochmittag mit Gewinnen

Der MDAX steigt am Mittwoch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent fester bei 25 364,25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 249,510 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 25 128,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 125,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 364,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 128,90 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,727 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 963,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 057,48 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2023, den Wert von 27 692,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,49 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 942,65 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,12 Prozent auf 115,90 EUR), thyssenkrupp (+ 4,55 Prozent auf 4,27 EUR), EVOTEC SE (+ 2,93) Prozent auf 9,47 EUR), Delivery Hero (+ 2,61 Prozent auf 21,65 EUR) und JENOPTIK (+ 2,47 Prozent auf 27,38 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Gerresheimer (-0,86 Prozent auf 98,40 EUR), Ströer SE (-0,83 Prozent auf 59,85 EUR), PUMA SE (-0,80 Prozent auf 43,15 EUR), K+S (-0,80 Prozent auf 12,48 EUR) und RTL (-0,69 Prozent auf 28,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 166 937 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,380 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at