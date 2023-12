Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende freundlich

Der SDAX befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,15 Prozent auf 13 732,09 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,520 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,092 Prozent auf 13 563,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 576,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 742,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 563,95 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Stand von 13 209,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 998,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, verzeichnete der SDAX einen Stand von 11 830,76 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,63 Prozent zu. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 12,51 Prozent auf 18,71 EUR), Ceconomy St (+ 9,89 Prozent auf 2,27 EUR), AUTO1 (+ 7,03 Prozent auf 5,72 EUR), IONOS (+ 6,51 Prozent auf 16,68 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 5,11 Prozent auf 39,08 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen MorphoSys (-6,03 Prozent auf 32,89 EUR), Klöckner (-2,70 Prozent auf 6,49 EUR), Bilfinger SE (-1,51 Prozent auf 34,00 EUR), KSB SE (-1,05 Prozent auf 568,00 EUR) und flatexDEGIRO (-1,02 Prozent auf 11,11 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die Ceconomy St-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 585 573 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 10,520 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,06 zu Buche schlagen. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 8,08 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

