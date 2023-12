Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,08 Prozent fester bei 13 680,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 106,912 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,477 Prozent auf 13 599,05 Punkte an der Kurstafel, nach 13 534,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 599,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 684,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 3,83 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 268,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 106,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, betrug der SDAX-Kurs 11 884,55 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 13,20 Prozent zu Buche. Bei 13 880,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 8,24 Prozent auf 7,09 USD), AUTO1 (+ 5,70 Prozent auf 5,41 EUR), Ceconomy St (+ 3,46 Prozent auf 2,33 EUR), IONOS (+ 3,18 Prozent auf 14,92 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,97 Prozent auf 15,93 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Aroundtown SA (-1,93 Prozent auf 2,38 EUR), secunet Security Networks (-1,31 Prozent auf 135,80 EUR), Südzucker (-0,07 Prozent auf 13,94 EUR), SFC Energy (+ 0,00 Prozent auf 20,25 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 20,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 594 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 10,300 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,18 Prozent, die höchste im Index.

