LUS-DAX-Kursentwicklung 16.12.2025 12:27:24

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Heute agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 24 151,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 196,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 060,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23 849,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 407,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 335,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,97 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell BASF (+ 1,85 Prozent auf 45,07 EUR), Merck (+ 1,82 Prozent auf 120,55 EUR), Zalando (+ 1,60 Prozent auf 24,07 EUR), Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 70,92 EUR) und Symrise (+ 1,20 Prozent auf 67,66 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-4,67 Prozent auf 1 500,00 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 191,92 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 350,20 EUR), SAP SE (-1,03 Prozent auf 207,50 EUR) und Commerzbank (-0,74 Prozent auf 34,92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 071 794 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,054 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2025 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

