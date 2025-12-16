Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
16.12.2025 12:27:24
Schwacher Handel: LUS-DAX verliert
Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 24 151,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 196,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 060,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23 849,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 407,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 335,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,97 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell BASF (+ 1,85 Prozent auf 45,07 EUR), Merck (+ 1,82 Prozent auf 120,55 EUR), Zalando (+ 1,60 Prozent auf 24,07 EUR), Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 70,92 EUR) und Symrise (+ 1,20 Prozent auf 67,66 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-4,67 Prozent auf 1 500,00 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 191,92 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 350,20 EUR), SAP SE (-1,03 Prozent auf 207,50 EUR) und Commerzbank (-0,74 Prozent auf 34,92 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 071 794 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,054 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
2025 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
