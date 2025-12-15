DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Merck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Merck-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 141,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,085 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (117,85 EUR), wäre die Investition nun 834,93 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 834,93 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,51 Prozent.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 51,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at