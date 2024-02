Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert am Donnerstagnachmittag

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent auf 16 877,97 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,719 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,412 Prozent auf 16 834,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 903,76 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 825,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 915,92 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,280 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 751,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 923,27 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Stand von 15 180,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,648 Prozent. Bei 16 999,58 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 5,25 Prozent auf 12,67 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,47 Prozent auf 53,14 EUR), BMW (+ 1,11 Prozent auf 97,85 EUR), Rheinmetall (+ 0,99 Prozent auf 328,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 63,35 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-2,63 Prozent auf 171,48 EUR), Sartorius vz (-1,76 Prozent auf 334,90 EUR), Covestro (-1,75 Prozent auf 48,22 EUR), Merck (-1,61 Prozent auf 149,95 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,48 Prozent auf 28,62 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 18 833 099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 189,983 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

