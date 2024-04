Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der LUS-DAX verlor zum Handelsende an Wert.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,08 Prozent leichter bei 17 937,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 916,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 147,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 521,00 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 945,00 Punkten. Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2023, bei 15 945,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,12 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,94 Prozent auf 27,18 EUR), Commerzbank (+ 1,60 Prozent auf 13,96 EUR), Henkel vz (+ 1,17 Prozent auf 74,46 EUR), Fresenius SE (+ 1,05 Prozent auf 27,97 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,93 Prozent auf 39,26 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,15 Prozent auf 70,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,64 Prozent auf 115,15 EUR), Porsche (-4,10 Prozent auf 83,70 EUR), BMW (-4,07 Prozent auf 102,45 EUR) und Daimler Truck (-3,91 Prozent auf 42,31 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 11 202 166 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at