Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags im Minus

Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 16 918,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 004,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 901,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2024, einen Stand von 16 744,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, stand der LUS-DAX bei 15 219,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, lag der LUS-DAX bei 15 448,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,04 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 17 012,00 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Porsche (+ 4,68 Prozent auf 82,38 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 19,09 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,73) Prozent auf 47,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,43 Prozent auf 64,61 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,41 Prozent auf 12,69 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-2,13 Prozent auf 331,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,07 Prozent auf 27,91 EUR), Siemens Healthineers (-2,03 Prozent auf 53,06 EUR), EON SE (-1,95 Prozent auf 12,31 EUR) und Fresenius SE (-1,74 Prozent auf 25,48 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 336 993 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 188,088 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,81 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at