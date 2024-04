Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 18 238,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 299,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 226,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 765,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, lag der LUS-DAX noch bei 16 680,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 15 645,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,93 Prozent nach oben. 18 633,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 0,62 Prozent auf 32,53 EUR), Rheinmetall (+ 0,36 Prozent auf 562,60 EUR), QIAGEN (+ 0,29 Prozent auf 38,17 EUR), Commerzbank (-0,04 Prozent auf 13,44 EUR) und BASF (-0,06 Prozent auf 53,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen adidas (-0,78 Prozent auf 203,00 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 186,30 EUR), Heidelberg Materials (-0,77 Prozent auf 98,54 EUR), MTU Aero Engines (-0,75 Prozent auf 223,80 EUR) und SAP SE (-0,74 Prozent auf 175,90 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 501 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 207,089 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

